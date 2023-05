Tundetargaks saab treenida

Kahe teismelise lapse ema Maia (46) on aktiivne ja särav naine. Oma emaga pole tal aga kunagi eriti lähedased suhted olnud ja see on Maiale vähemal või rohkemal määral kogu elu haiget teinud. „Ma olen soovinud, et ema mind mõistaks, oleks minu poolt, eriti olulistes teemades. Ma pole seda tundnud, pigem vastupidi,“ ütleb ta. Nende suhet on viimased paarkümmend aastat varjutanud lugu, mida Maia ei suuda unustada, kuid tema ema enam ei mäletagi.