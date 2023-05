„Vaimse tervise heaks saab ise palju ära teha.“

Kui Anna-Kaisa Oidermaa pani üle kümne aasta tagasi koos lastepsühhiaater Ere Vasliga õla alla Peaasi.ee loomisele, ei osanud ta arvata, millised kriisid ees ootavad. Nüüd julgeb ta öelda, et viimased kolm aastat on aidanud ühe eesmärgi saavutamist kiirendada – suur osa Eesti inimesi saab aru, et vaimne tervis puudutab meist igaüht ja sellega seotud mured ei ole midagi häbiväärset.