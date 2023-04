Kristi Luik aastakümneid kestnud jojo-dieeditamisest: saledaid naisi väärtustatakse rohkem kui priskeid

Käes on umbes see aeg aastas, mil mulle meenub, et sõidan suvel Eestisse ja pean kolme kuuga lahti saama nendest kilodest, mis ma pärast eelmist suve juurde olen võtnud. Olgu õigustatult või mitte, aga Eesti võrdub minu jaoks alati sundusega olla nii sale, kui see minu puhul võimalik – ehk mitte just väga sale.