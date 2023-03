Hüpe mugavustsoonist välja: Kristina proovis trennitüüpi, mida ta varem alati vältinud oli. Muljed?

Too oma treeningkavasse aegajalt vaheldust ja proovi midagi, mis on su mugavustsoonist väljaspool, soovitab Kristina.

Ühele mu sõbrannale meeldib tööpäeviti käia lõunasöögi ajal kiires jumpingu trennis. See on väga intensiivne rühmatreening, mida tehakse väikeste batuutide peal hüpeldes. Ma pole kunagi grupitrennide fänn olnud, käin ikka jõusaalis omaette rassimas, vehin jooksulindil sörkida ja teen jõuharjutusi oma eratreeneri juhendamise järgi. Kui sõbranna mind hiljuti oma batuuditrenni kaasa kutsus otsustasin, et hea küll, proovin siis vahelduseks midagi täiesti teistsugust...