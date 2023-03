Ausalt alkoholist dieedi ajal: kas nüüd on dringitamisele nulltolerants ja pidudel ei saagi käia?

„Kui ma viimati toitumis- ja trennikava järgi elasin, siis selleks, et mitte patustada, lõikasin sõbrad oma elust praktiliselt välja. Ma ei tahtnud enam teistega suhelda, sest minu päevakava ja söögi-joogi eelistused ei sobitunud enam sõprade omadega. Nemad tahtsid välja minna, alkoholi juua ja süüa seda, mille järgi parasjagu isu on. Mina ei tahtnud libastuda ja oma tervislikku elustiili rikkuda,“ meenutab Kristina. „Aga toredat õhtut sõbrannadega ei pea kõrvale jätma. Vanasti tekitas see minus suurt stressi. Kartsin siis, et kui lähen sõpradega välja, kaob mul kontroll ära ja ma ei tea mitu kalorit ma endale sisse söön-joon. Nii tunduski täielik loobumine lihtsam lahendus.“ Selline sotsiaalsest suhtlusest isoleerumine Kristina meeleolule ja salenemise motivatsioonile hästi ei mõjunud...