TRENNIKAVA | Treeni vähem, aga tõhusamalt! Füsioterapeudi 9 kavalat ja kiirelt lihaseid vormivat harjutust

Treeningkava juurde on lisatud fotod ja harjutuste kirjeldused. Fotol füsioterapeut Sander Jürs.

„Selleks et aru saada, mis on ekstsentriline treening, tuleb kõigepealt rääkida lihase kontraktsiooni eri tüüpidest,“ sõnab füsioterapeut Sander Jürs. Lihase kokkutõmbumise viise on kolm.