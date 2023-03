VIDEO | Ka lõbureis ei välista trenni! Milline näeb välja Kristina trennirutiin?

„Me kolmapäeval otsustasime sõbrannaga, et teeme SPA päeva ja läksime ühte 5* hotelli. Seal oli ka jõusaal, kus on samad masinad, mis koduses MyFitnessiski. Tegin masinatel 25 minutit sooja nagu ikka ja sinna otsa trenn enda FitQ väljakutse video järgi. 15. märtsi päevavideo oli Cardio Legs. Oli ikka raske küll, aga pärast oli saunas ja ujumas ekstra mõnus,“ jagab Kristina. „Ma plaanisin juba kohe ette, et ka ühepäeva reisil lähen kindlalt trenni. Võtsin isegi oma trennikoti Devini vee ja Nicksi proteiinibatoonidega kaasa, et mott oleks laes. Igatahes trenn sai tehtud ja enesetunne oli mega!“