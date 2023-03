„Käib hele laks ja mu vaateväli hakkab kitsenema, sain suusakepiga piki piilumist!“ Elu esimese Vasaloppeti läbimise muljed

Ma ei ole mingi eriline suusataja. Jah, mulle meeldib suusatada, aga liiga tihti ma rajale ei satu. Kui aega on, siis korra-paar nädalas kulgen tunnikese omas rütmis Nõmme või Hiiumaa suusaradadel. Korra aastas teen ka ühe maratoni ja sellega see piirdub. Vasaloppetil osalemine on pikka aega olnud üks mu unistustest. Tore, et neil on kombeks täituda.