Võitlus elu halvava seljavaluga: ma ei suutnud voodist tõusta, kuid mitte keegi ei uskunud, et valud on nii hullud

On augustikuu lõpp ja nädalavahetuseks on planeeritud kartulivõtt. Meid on vähe, kartuleid aga kuidagi väga palju. Õhtul on mõnus saun ja kõik raskused on unustatud. Pühapäeval tunnen esimest korda alaseljas valu...Nii algas Margiti võitlus elu halvavate valudega.