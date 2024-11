Ainevahetus kiiremaks istudes? Jah, selleks on üks lihtne kaval harjutus

Kui on võimalus laiutada diivanil või vajuda pehmesse tugitooli, ei tule selle pealegi, et võiks end hoopis põrandale istuma sättida. Teadlased on kindlaks teinud, et maas istumine on tervisele mitmel moel ütlemata kasulik. Kuidas selline lihtne asi keha tugevamaks ja vastupidavamaks muudab?

2014. aastal läbiviidud uuringuga tuvastati, et suutlikkus põrandalt püsti tõusta on 51 - 80-aastaste inimeste pikaealisuse oluline ennustaja. Neil uuringus osalejatel, kelle jaoks põrandalt püsti tõusmine oli kõige vaevarikkam, oli vaatlusaluse perioodi jooksul suremusrisk 5-6 korda kõrgem kui neil, kellele selline asendi muutus suurt pingutust ei valmistanud. 2020. aastal läbi viidud täiendav uuring kinnitas avastust veelgi.

Põhjuseks on asjaolu, et see, kui hästi suudab inimene liikuda seisvast asendist istuvasse asendisse ja vastupidi, peegeldab orgnismi üldist tervist ja füüsilist vormis olekut, ütleb New Yorgis tegutsev selja- ja ortopeedikirurg Gbolahan Okubadejo.

Põrandal istumine on lihtne ja tõhus viis jõu, lihasfunktsiooni ja elujõu säilitamiseks lisanduvate aastate kiuste. See ei tähenda, et tuleks toolist loobuda. Tõhusa efekti annab juba see, kui asendada mõni harjumuspärane tegevus toolil või diivanil istumise asemel maas istumisega, ent oluline on teha seda regulaarselt. Näiteks vaata telerit või loe raamatut edaspidi põrandal.