Lihtne nipp vormi parandamiseks: kui istud iga päev nii, oled eakana tervem! Katseta juba praegu, kas suudad seda vaevata teha

Kui on võimalus laiutada diivanil või vajuda pehmesse tugitooli, ei tule selle pealegi, et võiks end hoopis põrandale istuma sättida. Teadlased on kindlaks teinud, et maas istumine on tervisele mitmel moel ütlemata kasulik. Kuidas selline lihtne asi keha tugevamaks ja vastupidavamaks muudab?