Kas me vajame külmal ja soojal aastaajal erinevat toitu? Toitumisterapeut Annely Soots selgitab

Toitumispüramiidi baasi moodustavad tavaliselt füüsiline liikumine, puhas joogivesi ja päike D-vitamiini allikana. See tähendab, et ka talvel ei tohiks unustada liikumist. Liikumine on kõige alus, me võime tervislikult toituda, kuid kui puudub füüsiline koormus, siis toidust saadav energia ei kulu ära ning üleliigne energia talletub rasvana. Veejoomine on tähtis, ka talvel vajab keha vett. Päike on meie looduslik D-vitamiini allikas, kuid kuna talvel ei saa me piisavalt päikest, tuleks lisaks võtta D-vitamiini. Püramiidi järgmise, meie jaoks kõige olulisema astme moodustavad köögi- ja puuviljad. Neid tuleks päeva jooksul tarbida kokku vähemalt 0,5 kg, ideaalis isegi 0,7–1 kg. Üks väga kasulik toiduaine, eriti talvel, on idandid ja võrsed. Teine ülikasulik toidugrupp on...