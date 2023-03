Kristina Pärtelpoeg võttis vastu märtsi FitQ „Elustiili muutuse“ väljakutse. Liitu ka!

See on täpselt see, mida mulle praegu vaja on. Praegu käin MyFitnessi jõusaalis kolm korda nädalas, aga kuna mul on väike laps ja tegelikut ma ju ei ela Tallinnas, siis teinekord on FitQ väga hea abimees, et treeningpäev vahele ei jääks. Minu jaoks on hästi oluline, et trenn oleks tehtud – see motiveerib mind paremini toituma. Kui olen korralikult vaeva näinud ja higistanud-trenni teinud, siis ma ikka väga ei raatsi mingit sõõrikut või burgerit suhu pista. Mille nimel ma siis pingutasin! On kahte sorti inimesi – ühed, kellele meeldib end peale trenni sõõrikuga premeerida ja teised, kes siis ei raatsi. Mina kuulun viimaste hulka!