Kaalulangetuse alus on plaan

Küllap on paljudel perioode, kui esmaspäevast alustad dieeti ja pühapäeval nendid, et jälle ebaõnnestus. Heal juhul vead kolm nädalat välja, aga siis jookseb plaan kuidagi iseenesest liiva. Kõrvalseisjal on lihtne öelda, et ju siis polnud see prioriteetide nimekirjas piisavalt esil. Oli ikka! Rahulolematus oma kehaga võib tekitada iga päev nördimust.