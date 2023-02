FOTOD | „Turist on siin riigis kuningas!“ Tuneesia lõputud liivarannad, kirev araabia köök, sinivalge ilu ja vanalinn kui üks meeletu turg

Tegu on üsna unise kaluriküla mõõtu paigaga, kus on paar poekest, söögikohta ja majutusasutust. Vaiksetel tänavatel longivad kassid ja liivane rand on sügiseselt tühi. Võtame istet esimese ettejuhtuva söömaurka päevinäinud plasttoolidel. Mõneruutmeetrise söögisaali ukse ees on mitte just esimeses värskuses grill ja selle juures jalalt jalale kekslev noormees, kes üritab täita näljaste soove. Kuigi põhiline suhtluskeel on kehakeel, jõuame välja kala ja lambaliha tellimiseni. Võime igati rahul olla, sest toit on maitsev ja soodne.