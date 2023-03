Vaimse tervise esmaabi pakkumine algab ohumärkide nägemisest. Oluline on tähele panna, et su lähedase juures on miski teistmoodi kui tavaliselt. Kas ta poetab justkui muuseas märkusi elu mõttetuse kohta? Kas tema meeleolu on muutunud, ilma et seda oleks põhjustanud konkreetne elusündmus või päeval aset leidnud seigad? Kas inimese käitumine on teistsugune, näiteks on ta hakanud meelemürke tarvitama?