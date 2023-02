„Olin kodus mandunud suur emme, aga tahtsin olla ilus naine!“ Nullis enesehinnang pani naise end käsile võtma ja vabanema 25 ülekilost

Eliko kirjeldab, et tema magusaisu oli kontrollimatu ning ta sõi ohjeldamatult kõike ja kogu aeg. „Krõpsud, küpsised, koogid. Mu suu muudkui käis. Portsud olid ka suured – praetaldrik kuhjaga täis, lisaks sõin ära laste ülejäägid,“ sõnab ta. „Elasin selleks, et süüa, mitte vastupidi.“ Tagantjärele tunnistab 37aastane Eliko, et tema enesehinnang oli kukkunud nullilähedaseks. Millegipärast arvas Eliko algul, et kaalulangetamine on kulukas, kuid ta avastas, et see pole üldse nii.