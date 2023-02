Erialane pühendumus tõi proviisorile presidendi aumärgi

Tõnismäe Südameapteegis on Külli töötanud 2017. aastast alates. Tegemist on vana, suurte traditsioonidega ja ülikeeruka 24h avatud ööapteegiga, mille juhtimine ei ole tavapärane. Külli juhtimisel pälvis Tõnismäe Südameapteek 2020. aastal parima teenindusega „Apteegi Oskar´iga“.

Tõnismäe Südameapteek on olnud aastaid tugev apteekrite järelkasvubaas ja seda suuresti tänu Küllile, kes hoolitseb selle eest, et apteegis praktikal olevad tudengid saaksid sisuka ja laiapõhjalise erialapraktika kogemuse. Tänu sellele on Tõnismäe Südameapteek tihti esmane valik praktikakohaks nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli erialatudengite seas. Lisaks on Külli juba aastaid ka ise õppejõuks nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kui Tartu Ülikoolis, hoolitsedes selle eest, et ka tulevased farmatseudid ja proviisorid oleksid sama innustunud kui ta ise.

Külli on oma valdkonnas tugev eestkõneleja nii konverentsidel kui erialavaldkonna artiklite kirjutajana, samuti on käesolevast aastast apteegiteenuse kvaliteedijuhise töögrupi juht. Ta panustab aktiivselt mitmetes apteegiteenuse kvaliteeti tõstvates töögruppides (nt ravimite valmistamine, ravimite kasutamise hindamine jpm). Tugevate teadmiste toel ja proviisorile omase tähelepanelikkuse ning täpsusega on ta Ravimiametile väga heaks partneriks ja kaasamõtlejaks, et apteekide dokumentatsiooni vastavus seadustele oleks alati laitmatult korras ja üheselt mõistetav, olles sealjuures nõuandjaks ja toeks ka oma kolleegidele. Külli on ka üks nendest, kes on olnud E-proviisori loomise juures ning vastutab tänaseni selle kvaliteedi ja toimimise eest peaproviisorina.

Kõigele sellele lisaks on Külli panustanud oma aega ja teadmisi, et keerulistel aegadel ühiskonda panustada. Nii vedas ta koos Tallinna linnaga eelmisel aastal alanud projekti Eestisse saabunud ukrainlastele tasuta ravimite jagamiseks. Tõnismäe apteek oli esimene ning mõnda aega ka ainus apteek, kust Ukrainast Eestisse jõudnud sõjapõgenikud said tasuta retseptiravimeid.