Maailma parim Jasmiin: „Sa pead võitma iseennast!“

Jasmiin saabus äsja Lissabonist, kus ta tudeeris pool aastat vahetusüliõpilasena. „Portugal üllatas mind suuresti. Esiteks muidugi ilm: kliima on super. Aga et inimesed on nii soojad ja armsad... Ka kogu õppeprogramm on olnud väga asjalik,“ rõõmustab 22aastane tudeng. „Kõige suurem pluss on aga see, et kui oled üksinda võõras keskkonnas, saad luua oma rutiini ja võtta aega ainult iseendale. See viib täiesti teisele lainele ja annab uue hingamise.“