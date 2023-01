Gina Johansen – hulljulge naine, kes ei karda kuude kaupa metsikus looduses ihuüksi seigelda. Miks ta seda teeb?

Gina Johansen (31) on ilmselt üks väheseid inimesi maailmas, kelle visiitkaardil võiks ametinimetuseks olla „elukutseline seikleja“, ent just seda naine on. Ta on seikleja, kes ei löö risti ette ka kõige võimatumana näivate väljakutsete ees. Nii näiteks võttis ta 2018. aastal ette 1000-kilomeetrise soolo-suusamatka, ilma et oleks varem suusatamisega tegelenud ning juba aasta hiljem kõndis oma füüsiliste võimete piire kombates kahe nädalaga 700 kilomeetrit üle Baikali järve jää. Samuti ihuüksinda.