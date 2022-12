Maksa tervis: siin on nipid, kuidas pidusöömingutega maksale liiga mitte teha. Ei, selleks ei pea kõigest maitsvast loobuma!

Maks on üks võimekas organ. Tema ülesandeks on glükoosi varumine ja vajadusel kasutusse vabastamine, rasvhapete ainevahetuse tagamine, sapi tootmine, kahjulike ainete organismist eemaldamine, verehüübimisfaktorite tootmine ja palju muud. Kogu see töö toimub vaikselt ja märkamatult. Paraku on maksakahjustuse tekkimisel õige hetke tabamine keeruline, sest ka see protsess tekib märkamatult. Tihtipeale algavad muutused sümptomiteta ja olukorra tõsidusest on võimalik aru saada alles suure kahjustuse korral.