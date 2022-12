Vahelduvpaast: kas võluvits?

Ürgajal tuli inimestel paastuda vastu tahtmist: toitu lihtsalt ei olnud alati ja piisavalt. Ka 50 aastat tagasi oli oma kehakaalu lihtsam kontrollida, sest elurütm oli teine. Polnud neid tehnoloogiaid, mis meil on praegu, õhtune teleprogramm lõppes varakult ning inimesed lõpetasid söömise ja läksid normaalsel ajal magama. Lisaks töötati enam õues, liiguti rohkem ja ka toiduportsjonid olid väiksemad. Piiramatu toidutagavara ja istuv eluviis koos võimalusega lahendada elulisi probleeme pilku ekraanilt tõstmata on olukorda aga drastiliselt muutnud. Üheks õlekõrreks, mille järele on viimastel aastatel haaranud paljude rasvunud sõrmed, on saanud vahelduvpaast. Kas see võib osutuda ka võluvitsaks, pole veel selge.