Talisupluse hooaeg on käes! Mida peaksid algajad harrastajad enne esimest jäist suplust teadma

Taliujujad on kinnitanud, et regulaarne külmas vees käimine on hoidnud neid energilisemana ja rõõmsameelsemana ning toonud neile parema une. Esimene kogemus võib aga tekitada vastupidiseid tundeid, kui ettevalmistus on puudulik ning vette minnakse tundmatus kohas. Selleaastane mitmete taliujumiskeskuste toetaja Tele2 kogus kokku taliujumisekspertide Hannes Viherpuu ja Egert Paulbergi nõuandeid alustajatele.