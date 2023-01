KONFLIKT | Miks on kõige keerulisem lahendada tüli oma kõige armsamatega? Mis on viha lahustavad võlusõnad?

Me kõik puutume aeg-ajalt, olgu tööl või eraelus, kokku konfliktidega – võiks lausa öelda, et need on osa elust endast. Kuidas aga konfliktseid olukordi lahendada nii, et inimsuhted ei kannata? Just seda Verge meetodi looja ja koolitaja Pål-Erik Ruud õpetabki.