Aeg maha: pühad pole võistlussport! 6 soovitust, kuidas tulla toime jõulustressiga

Tahtmine, et pühad oleksid „täiuslikud“, kõlab inspireerivalt, kuid see võib põhjustada mõttetut enesepiitsutamist. Lase end konksu otsast lahti ja naudi hetke.

Rõkkavad jõululaulud, pildid kõrguvatest kingikuhjadest ja naeratavatest peredest ümber lookas pidulaua ei süvenda sugugi kõigis sooja pühadetunnet. Kõige ekstreemsemal näitel võib lausa tekkida tahtmine tõmmata tekk üle pea ja ärgata siis, kui kogu trall on möödas. Olgu põhjus endale või teistele seatud kõrged ootused, sassis peresuhted, lahutus, üksiolek või midagi muud, tea, et sa pole kindlasti üksi – pühadestress on kas tabanud või tabab aeg-ajalt meid kõiki. Mida annab ängistuse tekkides enda heaks teha?