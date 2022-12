TERVISEUUDIS | Teadlased said jälile, miks valel ajal söömine paksuks teeb

Uuringus osalesid ülekaalulised vabatahtlikud. Ühes katses hoiti osalejail rangeid söögiaegu: hommikusöök kell 9, lõuna kell 13 ja õhtusöök kell 18. Teises katses nihutati kõik toiduajad hilisemaks, nii et hommikusöök toimus kell 13 ja õhtusöök kell 21. Vereproovidest ilmnes, et hilja süües oli küllastustundest märku andvat hormooni leptiini veres 24 tunni jooksul vähem ehk osalejad tundsid end näljasemana ja nende keha põletas ka vähem kaloreid. Testid näitasid ka, et hoogustus protsess, mille käigus tekib rasvkude, ja vähenes rasvade lõhustumine.