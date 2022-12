Pakane toob suusarõõmu! Ülevaade sõiduvalmis suusaradadest

Kõige paremad lumeolud on jätkuvalt Lõuna-Eestis. Haanja Puhke- ja Spordikeskuses on suusatamiseks head tingmused. Avatud on 1 ja 2 km klassikajäljega rajad, mis on valgustatud ka õhtusel ajal kl 21.00-ni. Päevasel ajal saab sõita ka 3 ja 5 km ringil vabatehnikas.