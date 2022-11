OSALE | Kuidas vähendada jõulukuul tööstressi? Võta kamp kokku ja osale sportlikul väljakutsel Visad Hinged!

Aastalõpp on paljudes ettevõtetes tegus aeg ning pühade-eelne periood siginat-saginat täis. Pingelised olukorrad, suurenev töömaht ning ka pimedad ja külmad sügisilmad toovad endaga kaasa töötajate hulgas suuremat väsimust ning tööstressi teket, mis väljendub nii vaimselt kui ka füüsiliselt, mõjutades töötulemusi kui ka igapäeva elu. Seetõttu on oluline nii töötajal endil kui ka tööandjatel pöörata suuremat tähelepanu tervisele, kuna produktiivne ja terve töötaja on tulemuslikum.