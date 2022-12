Silmitsi pühadestressiga

1. Võta tunded vaatluse alla.



Pühad keskenduvad perekondlikele sidemetele ja kui sinu suhted on keerulised või pole neid olemaski, võid tunda end kõrvalisena. Selles olukorras kipub tekkima ka tunne, et sul on kohustus rõõmus nägu ette manada, kuna keset ülevoolavat jõulumaratoni kurvastamine ei käi kokku ühiskonna arusaamaga pühadest. Oma tunnete teadvustamine ja nende tundmise lubamine annab aga võimaluse sul neist lahti lasta.



Küsi endalt, miks pühad ebameeldivaid tundeid esile toovad. Kui sugulaste peatne küllatulek tekitab stressi, siis mis selle juures täpsemalt ängi tekitab ja mis eelmistel kohtumistel sind häiris. Kui oled oma perest võõrdunud, võta aega oma emotsioonide lahtipakkimiseks. Kas leinad ühiste hetkede kaotust või tunned peamiselt viha? Kas pead võõrandumist häbimärgiks või on sul piinlik, kui inimesed küsivad su pühadeplaanide kohta küsimusi?