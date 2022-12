„Tegutsemiseks oli vaja raputust!“

Viis aastat tagasi elas Heidi muretult mõnusat elu. Eks ta pani muidugi tähele, et tasapisi kohevamaks muutus, kuid ülemäära palju ta selle pärast ei muretsenud. Õhtud möödusid diivanil ja käsi käis muudkui krõpsupaki või juustuvaagna vahet. „Minu lemmikuks oli kõik see hea, mis teeb paksuks – koogikesed, maiustused, vein. Nautisin elu ja tegelikult ei saanud arugi, et olin juba väga suureks paisunud,“ sõnab Heidi.