Elukaaslase märkused ja kaaslaste narrimine ülekaalu pärast on nüüd minevik. Kuidas Liis 30 kilo alla võttis

Liis ei ole lapsest saadik suur olnud, küll aga ütleb ta enda kohta, et on suure kondiga. Kilod kogunesid külge täiesti märkamatult pikema aja jooksul ja 25aastasena kaalus noor naine koguni 110 kilo. Seda oli tema 165sentimeetrise kasvu kohta väga palju. „Ülekilod tulid puhtalt mugavusest. Mul oli elukaaslane ja eks me sõime, mida tahtsime. Sõime koos, aga kilod jäid justkui minu külge. Vaikselt paisusin muudkui suuremaks, elukaaslane hakkas juba märkusi tegema,“ meenutab Liis. „Lõpuks oli mul tunne, et ta ei tahtnud minu välimuse pärast minuga enam kuskil käia.“