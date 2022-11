Seedehäired ja näo punetus, mis võivad viidata NET-kasvajale

Sümptomite ilmnemisel või kehva enesetunde korral on soovitatav pöörduda perearsti poole. Ka aktiivsed inimesed, kes kogevad ootamatuid ja seletamatuid väsimushooge, peaksid konsulteerima perearstiga. Tervetel inimestel on profülaktikaks soovitatav käia regulaarselt uuringutel. Kord aastas võiks teha kopsudest röntgenuuringu, kõhuõõne organite ultraheli, täisvereanalüüsi ja vere biokeemia. Naistel on soovitatav ka günekoloogiline ultraheliuuring.

„Viimasel ajal avastatakse laialdaselt kättesaadavate diagnostikameetoditega riikides NET-kasvajaid juhuslikult muude uuringute käigus. Tüüpiline on kõigi kättesaadavate ravimodaalsuste järjestikune, kasvaja ja patsiendi individuaalset omapära arvestav rakendamine või kombineerimine. See võimaldab NET-kasvajaid sageli aastaid kontrolli all hoida ja nende progresseerumist olulisel määral aeglustada. Ülemaailmne kogemus näitab, et tänapäevase raviga elab 50-60 potsenti NET-metastaasidega inimestest 10 aastat või kauem,“ kommenteeris Regionaalhaigla üldkirurg-vanemarst Tiit Suuroja.

Hoolimata asjaolust, et NET-kasvajad on haruldased, on need muutumas üha levinumaks. NET patsiendid on keskmiselt 61-aastased, kuid riskirühma kuuluvad inimesed vanuses 18–90 aastat, enamasti naised. Keerulise diagnostika tõttu võib NET osutuda eluohtlikuks. Umbes 50 protsendil juhtudest diagnoositakse kasvajad kolmandas, mõnikord isegi neljandas staadiumis. Selleks ajaks on need juba välja kujunenud.

Arstid soovitavad keskenduda oma elustiilile – liikuda rohkem, toituda tervislikumalt, pidada kinni õigest töö- ja puhkerežiimist, korralikult puhata ja vältida stressi. Tervislikumaks toitumiseks soovitavad spetsialistid lisada oma dieeti piisavas koguses puu- ja juurvilja ning täisteratooteid, piirates samal ajal punase liha ja töödeldud lihatoodete tarbimist. Samuti tuleb vältida lisatud suhkruid ja magustatud jooke ning tarbida vähem alkoholi.