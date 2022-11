Kaal ei lange kõhubakterite tõttu?

Olgugi et see kõik on eluliselt oluline, algas minul oma keha uurimise tuur soovist saada teada, milline on bakterite roll selles, et kannan iga päev kaasas 150 kilogrammi. Ei, ma ei süüdista baktereid, sest olen ise oma elustiili välja kujundanud. Mõni aasta tagasi jõudis minuni aga uuring, kust selgus, et just bakteritest võib sõltuda see, kui keeruline on inimesel kaalu langetada.