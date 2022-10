USUTLUS | Terviseradade juht Assar Jõepera: meil kõigil on vastutus selle ees, milline on eestlaste tervis tulevikus

Möödunud kevadest on Eesti Terviseradade tegevust eest vedanud juba lapsena spordipisikuga nakatunud Assar Jõepera, keda võib kohata nii maastikuratta seljas, jalgsimatkadel või hoopis kanuuga Eestimaa jõgedel. Selleks, et eestlaste liikumisharjumused paraneksid, on Assari sõnul suur roll lastetoal ja vanemate eeskujul ehk meil kõigil on vastutus selle ees, milline on eestlaste tervis tulevikus.