„On hakatud endale teadvustama, et ilma liikumiseta on tervis kehv ja uni vilets.“ Terviserajad on eestimaalaste seas aina popimad

Regulaarne värskes õhus liikumine on üks kättesaadavamaid ja lihtsamaid viise oma füüsilise ja vaimse heaolu eest hoolitsemiseks. Samas näitavad hiljuti Kultuuriministeerumi tellitud uuringu tulemused, et enam kui pooled noortest ja täiskasvanutest liiguvad pigem vähem kui vaja. Täiskasvanute mitteliikumise kõige sagedasemaks põhjuseks on lihtne motivatsioonipuudus. „Eks me kõik oleme pika tööpäeva lõpus tundnud, et diivanilt tõusta ja õue liikuma minna on keeruline. Selliste „kehvade“ päevade puhul on hea kokku leppida oma laste, naabrite või sõpradega ja koos välja minna. Kambavaim aitab sellistel puhkudel hästi,“ soovitab ta.