„Emps, sul hakkavad piirjooned tekkima!“ Eluaeg kerakujuline olnud Mailal kadus 20 kilo, kui ta hakkas kuulama oma keha

„Lapselapsed vahel küsivad, miks ma selline imelik olen. Et teised vanaemad on teistmoodi riides ja käivad kepiga, sina aga laulad koos lastelastega tänaval ja vaatad kella, et saaks juba Rolf Roosalu diskole minna,“ muigab Maila. Temaga juttu ajades tuleb tahtmatult meelde raamat „Vanaema õunapuu otsas“. Ka Maila ei püsi naljalt paigal ja intervjuugi ei toimu mitte kohvikudiivanisse vajudes, vaid pargis kõndides.