Elamused Elamusmaratonil: jooksjate diskvalifitseerimine, putukate rünnak ja hapukurgi õnn

Noarootsi 21 kilomeetrisest poolmaratonist ei osanud ma algul tõtt öelda midagi oodata – aastaid oli möödas viimasest korrast, kus mõnel võistlusel olin osalenud. Kaaslane, kes mind üldse osalema kutsus, oskas õigete sõnadega läheneda: „Siin ei ole mingit võistlemist. Kõik kõnnivad omas tempos, jooksmine on keelatud, loodus on ilus ja ma usun, et see on täpselt sinu masti üritus.“ Otsustasin teda uskuda ja õigesti tegin, kõik tema öeldu vastas tõele. Oli näha, et rahvas oli tulnud mõnusat suvepäeva nautima – kes paarina, kes sõbrannaga, üks naine oli kahe algklassiealise poisiga, kes pidasid vapralt kõik 21 kilomeetrit vastu. Rada oli lihtne ja lauge, metsas puude varjus oli piisavalt jahutav olla.