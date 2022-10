Neli erilist karjääri: ägedad ja inspireerivad medõed räägivad oma töö rõõmudest ja muredest ning sellest, mis neid laeb

Hiiu ravikeskuses töötav õde Kersti Laursoo teadis juba noorelt, et ta soovib töötada õena. „Teadsin, et ma ei taha minna lihtsalt keskkooli, vaid soovisin sama ajaga saada ka esimese meditsiinialase hariduse. Nii kolisingi väga noorena Viljandist Tartusse,“ meenutab Laursoo. Pärast lõpetamist töötas ta 13 aastat haiglas, kuni elukorralduse muudatus ja soov kosmeetikutööd õppida viisid ta vahepeal tervishoiust eemale. „Nüüdseks on mul haridust juba viiel erialal. Pärast õeks ja kosmeetikuks õppimist täiendasin end veel grimeerija ja juuksurina ning hiljuti lõpetasin maastikuehituse eriala. Nii et kui ma pole haiglas, olen salongis või välitöödel,“ võtab Kersti oma töise elu kokku.