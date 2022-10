FOTOD | Retk täis närvikõdi – sõit Vietnami võimsaimate vaadetega ohtlikul mägiteel nõrganärvilistele ei sobi

Nii see austraallane kui ka paljud teised seiklejad – meiegi nende seas – on tulnud siia, et sõita mootorrattaga kuulu järgi Vietnami kõige võimsamate vaadetega mägiteel – Hà Giangi ringil. Umbes 350 kilomeetri pikkune tiir, mis algab ja lõpeb sama nime kandvas linnakeses, meelitab vilunud motomatkajate kõrval järjest enam ligi ka tavalisi, kuigi keskmisest ehk pisut söakamaid reisiselle. Viimaste hulka arvame ka ennast. „Lummav“ pole nimelt ainus epiteet, mida Hà Giangi ringi kohta kasutatakse. Teine on „ohtlik“.