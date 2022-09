Kehakeel: 10 märki, mis reedavad, et esmakohting ei kulge positiivses suunas

Kuidas saada aru, kas see, mida inimene sõnades väljendab on tema tegelike tunnetega kooskõlas? Oskus kehakeelt mõista on selles hindamatuks abiks. Keha ei oska valetada, sest miimika, žestid ja kehahoid on enamasti instinktiivsed. Üks levinumaid kehakeele lugemise kasutusviise on kindlaks teha, kas teine ​​inimene on sinust huvitatud. Eriti kasulik on vastaspoole kehakeele märkide lugemise oskus esmakohtingul.