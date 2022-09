Parem elu: kuidas aastaid ülekaaluga hädas olnud Malle kaotas vähem kui kahe kuuga 21 kilo. „Minu lõks oli magus!“

„Tunne, et ma võin ja suudan, on megahea!“ sõnab end magusalõksust sportlikku tippvormi võidelnud Malle Lüdimois (51). Vähem kui kahe kahe kuuga 21 kilo kaotanud naine on veendunud, et kaalulangus ei peaks olema lõppjaam, vaid vahepeatus teel parema, kergema ja energilisema elu juurde.