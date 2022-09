USUTLUS | „Meeste hukkumine oli mulle suur šokk!“ Krisli Meleski intervjuu maailma ühe ohtlikuma mäetipu vallutamisest

„Lootust tippu jõuda on vaid 50 protsenti,“ rääkis Krisli mõni kuu tagasi Tervis Plussile antud intervjuus. See hinnang väljendas kindlasti ka aukartust. Pakistanis asuva K2 vallutamist on võrreldud mägironijate seas olümpiakulla võitmisega. 8611 meetri kõrgust ja ülimalt järsku mäge peetakse maailmas pea kõige ohtlikumaks: ilmaolud on sel äärmiselt heitlikud ja temperatuurid madalad, tuulehood tugevad ja ettearvamatud ning pidevalt ähvardavad kivirahe ja laviinid. Seni on jätnud K2 tippu pürginutest elu iga neljas mägironija, vaid Annapurna I puhul on see osakaal olnud veelgi suurem. K2 üritab kõigest väest mägironijalt elu võtta, ütlevad alpinistid ise. Just seetõttu kutsutakse seda jõhkardiks, aga ka mägede kuningaks...