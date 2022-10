Marii Karell Mailis Repsi juhtumist: lugesin läbi stenogrammid, kõik meesministrid ütlesid, et ka nemad sõidutasid oma lapsi tööautoga

Põhjalikumat inimest kui Marii olemas ei ole, ütlevad kõik, kes teda tunnevad. Hea näide: päev enne intervjuud saabub Mariilt kiri kuue punktiga, millest võiks juttu teha. Esiteks jooga. Seejärel paljajalu-jalatsid. Taimne toit. Feminism ja mida ta selle all silmas peab. Fotode retušeerimine ja selle mõju noortele tüdrukutele. Naised liidripositsioonil ja kui raske see Eestis on.