Mis juhtub, kui jätad oma toidulaualt välja süsivesikud või rasvad? Millised toidud on kaalulangetaja sõbrad?

Toitumisnõustajad kinnitavad kui ühest suust, et mis tahes kaalu­jälgimiskava alusel me kaalu langetada ka ei ürita, ei pea me kohe kindlasti kartma ei süsivesikuid ega rasvu. “Tuleb lihtsalt teha õiged valikud. Süsivesikud on ju aju peamine kütus. Kui me need menüüst välja jätame, oleme peagi väsinud ja loiud, pea on mõtetest tühi ja jaksu pole,” põhjendab Sidrunmeliss OÜ toitumisterapeut Hiie Järva. “Samuti on head rasvad meile ülivajalikud. Neidki kasutab keha energiaallikana, aga ka selleks, et rakumembraanid oleksid terved, et aju töötaks hästi ja keha saaks võidelda põletikuga,” täiendab ta.