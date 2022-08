Tõnis Milling: kui ma liikuma minna ei saa, tekib hinge rahutus. Liitu rajavallutaja väljakutsega!

Kuidas aga mees end neil päevadel motiveerib, kui puudub viitsimine sportima minna. „Minu peamine nipp on see, et mõtlen hetkele, kui olen sportimast tagasi tulnud – see on ju alati hea tunne. Oled väsinud, aga keha tänab ja kummardab Su ees. Muidugi on alati motiveeriv, kui kutsud kellegi kampa, siis ei saa enam taganeda,“ julgustab Milling.