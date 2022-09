Suhkrupaastuga valu vastu

Mulle üldse ei meeldi uurida toidu koostisosi, säilitusaineid, kaloreid, toitaineid jne. Midagi pole teha, see lihtsalt ei ole mu loomuses. Veganina on sellise loomusega muidugi raske, sest mis see vegan muud ikka teeb, kui uurib luubiga poes näiteks pähklite koostisosi ja nuriseb. Õnneks on meil kogukond, mille poole laisemad saavad kiiresti pöörduda, küsides kas sotsiaalmeedias või kus tahes mujal, mis toidud meile sobivad ja mis mitte. Pealegi on tegu maailmavaatega, kus loomset niikuinii toiduks ei peeta, nii et see on natuke teine asi.