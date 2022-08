Kaks kilo niuhti alla? Jah, palun. Siin on 14 lihtsat nippi, kuidas ilma dieedi ja trennita alla võtta!

1. Kuula muusikat – muusika saatel treenides kulutab keha rohkem kaloreid. Uuringud on nimelt näidanud, et muusikat kuulates on võimalik oma pingutust suurendada kuni 20 protsenti. Seepärast kuula kõrvaklappidest meelepärast muusikat nii kodus treenides kui ka jõusaalis.