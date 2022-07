Zooloog Aleksei Turovski soovitab: kuidas õigesti käituda, kui kohtad metsas karu, põtra või metssiga?

Eesti pruunkarust veel ohtlikum on põder, just nimelt emapõder kevadise ajal, kellel on väga noor vasikas.

Nähes eemalt, nii kahekümne meetri kauguselt karu, tuleb Turovski sõnul jääda koheselt seisma ja vestelda karuga rahulikul ja monotoonselt. „Loe karule ette lapsepõlves pähe õpitud jõululuuletus või korruta rütmiliselt ridu oma lemmiklaulust, peaasi et öeldu sind ennast ei erutaks. Samal ajal võid ettevaatlikult hakata selg ees taganema,“ soovitab Turovski.



„Mitte mingil juhul ära keera karule selga, karju ega sosista. Sosin mõjub igasugusele loomale, sealhulgas ka karule, samasuguse provokatsioonina kui karjumine ning teeb ta murelikuks. Rahulikul häälel rääkimine annab karule kindla sõnumi, et kõik on korras ja sul pole kurje kavatsusi,“ lisab ta.



Kui oled karule väga lähedal ja näed, et...