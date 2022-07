Võimas! Ainsa Eesti naisena Everesti vallutanud Krisli Melesk alistas ka K2

K2 on 8611 meetriga maailma kõrguselt teine mägi. Teiseks – Annapurna järel – peetakse seda ka ohtlikkuselt, milles on peamiselt süüdi väga järsud nõlvad ja ekstreemsed ilmaolud. Wikipedia andmetel on mäel kaotanud elu üks inimene iga nelja K2 vallutanud mägironija kohta.

Eestlastest on K2 vallutanud veel Andras Kaasik aastal 2018. Krisli Melesk ja Andras Kaasik on ainsad eestlased, kes on tõusnud nii Everesti kui ka K2 tippu. Selliseid inimesi on maailmas vaid mõnisada. Everesti alistas Krisli 2021. aasta kevadel.