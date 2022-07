Miinus 40 kilo ehk kaalu kaotamine pole mitte ainult kilodest lahti saamine, vaid teekond iseendani

“Kool saab palju ära teha, et suunata lapsi tervisliku elu poole, aga enne peaks lõppema see, et mingist normist kõrvale kalduvad lapsed on elu edetabelis viimasele kohale paigutatud,” väidab Liis.

Sellisele järeldusele jõudis ka Liis Velsker (30), kes on terve teadliku elu kaalu langetanud. Asjad võivad alati võtta äärmusliku pöörde ja sellest saad aru alles siis, kui oled jõudnud punkti, kus kaal küll langeb, aga rahul­olematus iseendaga aina suureneb. Liis on kaheksa aastaga alla võtnud üle 40 kilo, kuid kaotatud kilodest tähtsamaks peab ta seda, et on seljatanud tegeliku probleemi ehk sügava depressiooni ning ise­endaga rahu sõlminud. Oma üleelamistest on ta kirjutanud raamatu “Teekond iseendani”.